بيعت رقمياً على شكل منتجات "ان إف تي" عشرة مواقع شهيرة في مدينة كان في جنوب فرنسا ، من بينها قصر المهرجانات، خلال مزاد بلغت حصيلته أكثر من 348 ألف دولار.

وأوضح أرنو أوليفو، وهو مدير مزادات في دار "آر كوريال" التي نظمت عملية البيع في مقر إقامة قادة السفن في ميناء كان، أنها "المرة الأولى" تضع الدار "منتجات +إن إف تي+ (رموز غير قابلة للاستبدال) تتعلق بمواقع عقارية".

وبعد سماح القانون الفرنسي لدور المزادات منذ الأول من آذار/مارس بعرض "سلع غير ملموسة" للبيع، طُرحت في المزاد عشرة مواقع لها دلالة رمزية في المدينة التي اشتهرت بفضل مهرجانها السينمائي الدولي، منها جادة لاكروازيت الممتدة على طول الواجهة البحرية، وقصر المهرجانات، والميناء القديم، وحي لو سوكيه، المهد التاريخي للمدينة.

واستقطب قصر المهرجانات أعلى عرض في المزاد إذ بيع في مقابل نحو 68 ألف دولار بينما بلغ سعر الكروازيت 62 الف دولار، بحسب ما أعلنت دار المزادات في بيان.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد أكثر بقليل من 348 ألف دولار، شاملة التكاليف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بيرتيم" المتخصصة في التجارة الإلكترونية شارل هنري بيو إن الشاري سيستطيع مثلاً فتح متاجر افتراضية على الكروازيت أو تنظيم أنشطة أو مهرجانات في القصر "على أن يراعي الاستخدامات المنصوص عليها في العقد".