أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه ليس أمام البنوك سوى ما يزيد قليلا على عامين للوفاء بتوقعاته لإدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن فرانك إلدرسون، نائب رئيس مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي: "أرى أنه من المعقول أن تفي البنوك تماما بجميع توقعاتنا بحلول نهاية عام 2024 على أقصى تقدير ... في الوقت نفسه، لا نزال منفتحين للاستماع إلى حجج البنوك التي يحتمل أن تجعل هذا غير ممكن في حالات فردية".

ويحث البنك المركزي الأوروبي البنوك على الاستعداد للخسائر الناجمة عن الظروف المناخية القاسية وتوقعات خروج الشركات المسببة للتلوث من قطاعات الأعمال.

وسوف تنشر الجهة الرقابية نتائج اختبارات مهمة للضغوط للكشف عن مدى قدرتها على تحمل الخسائر الشهر المقبل.

وقال إلدرسون في كلمة له اليوم الأربعاء إنه في أكثر من 80% من الحالات، تعتزم البنوك استكمال الإجراءات التي حددتها في خططها لتلبية توقعات البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية عام .2023

وذكر أنه "مع ذلك، لا تزال هناك مجموعة من البنوك تفتقر خططها للتفاصيل الكافية في جميع النواحي، كما أنها لا تحدد جداول زمنية واضحة وطموحة لتدابيرها".