وجه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اليوم الأربعاء كلمة إلى المواطنين الكرام التالي نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بوافر نعمته والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



الاخوة والأخوات الأعزاء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لقد كلفت أخي سمو ولي العهد الأمين بإلقاء كلمة نيابة عنا والتي نأمل أن توضح كل ما يدور على الساحة فنحن على دراية تامة ومتابعة للمشهد السياسي.



وختاما.. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار إنه سميع مجيب الدعوات.



«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.