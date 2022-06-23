يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم تجربة مصرفية مميزة واستثنائية لكل عملائه حول العالم، وفي ذلك الإطار، يوفر الوطني لعملائه أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تميزا في فروع البنك المنتشرة في العديد من الدول.



ويتوافر لدى بنك الكويت الوطني أكبر شبكة مصرفية تمتد عبر 4 قارات، ويشمل التواجد العالمي للبنك العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك: جنيف، لندن، نيويورك، باريس، شنغهاي، سنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في كل من البحرين، مصر، العراق، لبنان، السعودية، تركيا والإمارات.



ويلتزم الوطني بتوفير باقة من الخدمات المصرفية الاستثنائية لعملاء الخدمات المصرفية المميزة في الدول التي يتواجد فيها، حيث أكبر المراكز المالية والوجهات الرئيسية حول العالم، والتي تم تصميمها بما يلبي احتياجات العملاء التي تم الوقوف عليها بكل دقة.



وتعد الخدمات العقارية من أبرز الخدمات المصرفية التي يتم تقديمها لعملاء الخدمات المصرفية المميزة في فروع الوطني حول العالم، والتي تشمل: خدمة البحث عن العقار المناسب في أماكن محددة، تقديم قائمة بأفضل المحامين المتخصصين والوكلاء العقاريين، الاهتمام بفواتير الخدمات والمرافق المتعلقة بالعقار مع بداية الشراء وبشكل مستمر بعد ذلك، وكذلك تغطية شروط ومتطلبات شراء العقار.



ويقدم البنك لعملاء الخدمات المصرفية المميزة إمكانية الحصول على خدمات التمويل العقاري في فروعه المنتشرة في العديد من الدول.

كما يوفر الوطني لهم مجموعة أخرى من الخدمات مثل خدمة تسهيل فتح الحسابات، وخدمات الإيداع التي تمنح العملاء فرصة الاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة في بعض البلدان التي يتواجد فيها الوطني، وكذلك السحب النقدي داخل الفروع المنتشرة في تلك الدول.

وتعقيبا على تقديم تلك الخدمات، قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: نحرص في الوطني أن نكون الأقرب لعملائنا أينما كانوا داخل البلاد أو حول العالم وتوفير كافة ما يحتاجون اليه على اختلاف شرائحهم من خلال باقة متنوعة من الخدمات العقارية والمصرفية وتوفير الكاش اللازم أثناء السفر.



وأضاف العبدالله: يعد تكامل ما نقدمه من خدمات ومنتجات لعملائنا أبرز الركائز الأساسية التي تعزز ريادتنا المصرفية في ظل حصول عملائنا على كافة ما يحتاجون اليه من تمويل وخدمات متميزة تلبي احتياجاتهم بسرعة وسهولة وتناسب تطلعاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة.



وأكد العبدالله أن الوطني يمنح عملاءه فرصة التمتع بتجربة مصرفية عالمية من خلال الخدمات المميزة التي يقدمها الوطني لهم في ظل امتلاك البنك أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعا وشركة تابعة تغطي 4 قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.



ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة من الخدمـــات المــصرفيـــة الاستثنائية لعملاء الخدمات المصرفية المميزة ومنها الحصول على مدير علاقات عملاء متخصص، وكذلك أفضل البطاقات الائتمانية مثل بطاقة NBK Visa Infinite Credit Card وبطاقة Visa NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Infinite Credit Card، بالإضافة إلى حلول استثمارية متنوعة، وخدمات الكونسيرج الممتازة والخدمة المصرفية المنزلية من الوطني التي تتضمن توصيل الأموال للعملاء أينما كانوا.

كما يعد بنك الكويت الوطني هو البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم الخدمات المصرفية للعائلة الممتازة.