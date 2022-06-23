بلادنا تمتلك تكنولوجيا مميزة وعالية الجودة في المجالات الزراعية ومستعدون لتوفير الأرز والقمح للكويت

نتوقع أن يصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين الكويت وكورويا الجنوبية إلى 9 مليارات بنهاية العام الحالي



أسامة دياب



كشف السفير الكوري الجنوبي لدى البلاد تشونغ بيونغ ها أن العلاقات الكورية -الكويتية حافظت على تطور ملحوظ وثابت بالرغم من القيود غير المسبوقة لجائحة كورونا على مختلف دول العالم، لافتا الى ان العديد من الشركات الكورية مازالت تعمل بالكويت وتسهم في المشروعات الحيوية مثل «المصفاة الجديدة» و«الوقود النظيف» ومحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور، مبينا أن الشركات الكورية تسهم بـ 60% من المشروعات في مصفاة الزور بما قيمته 5 مليارات دولار.



وقال تشونغ بيونغ ها في تصريحات صحافية على هامش حفل العشاء الذي أقامه بمحل إقامته على شرف ممثلي وسائل الإعلام المحلية ان الشركات الكورية تدير بكفاءة مطار الكويت الجديد Terminal 4، معربا عن أمله في أن تسهم شركاتهم أيضا في إدارة Terminal 2.



وأضاف: هذا العام استأنفت مشاورات سياسية رفيعة المستوى بين مسؤولي وزارة الخارجية في البلدين، كما سيتم افتتاح كورس لتعلم اللغة الكورية بجامعة الكويت مطلع سبتمبر القادم وسيأتي بروفيسور كوري إلى الكويت خصيصا لهذا الغرض، مشيدا بإقبال الكويتيين على تعلم اللغة الكورية، ولدينا لجنة اقتصادية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 6 مليارات دولار منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو، متوقعا أن يصل الإجمالي إلى 9 مليارات بنهاية العام.



وأشار إلى أن الأمن الغذائي أضحى هاجسا يؤرق مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن بلاده لديها الإمكانية بالتعاون مع الكويت في قطاع الأمن الغذائي، حيث إنها تمتلك تكنولوجيا متقدمة فيما يخص المزارع الذكية، موضحا أن إحدى الشركات الكورية لديها مشروع صغير لتنفيذ مزرعة ذكية في منطقة الوفرة، متوقعا أنه يتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي وسيكون له أثر بالغ في تأمين المحاصيل حال تطبيقه على نطاق واسع، لافتا إلى وجود مباحثات مع الجانب الكويتي في هذا الصدد ولكن لا يستطيع الكشف عنها لأنها مازالت في البدايات.



وبخصوص إمكانية التعاون مع الكويت لتوفير الأرز والقمح، قال نمتلك تكنولوجيا مميزة وعالية الجودة ونستطيع أن نتعاون مع الكويت من خلالها ولكن ذلك يحتاج إلى دراسة لتحديد الأولويات من المحاصيل.



وفيما يتعلق بالتأشيرات، أوضح أن بلاده رفعت كل قيود «كورونا» وباتت مفتوحة أمام السائحين ومختلف أغراض السفر، لافتا إلى أن الكويتيين لا يحتاجون إلى تأشيرة ولكن فقط تقديم طلب للحصول على تصريح إلكتروني من خلال K -ETA نظام تصريح السفر الإلكتروني في كوريا وعملية التسجيل لا تستغرق دقائق، مشيرا إلى أن بلاده لا تشترط أن يكون المسافر إليها تلقى تطعيمات «كورونا» وتكتفي بفحص PCR يفيد بخلوه من الفيروس قبل موعد السفر بـ 48 ساعة، كما سيخضع لفحص آخر بعد وصوله



بـ 3 أيام، كما أن بلاده استأنفت استقبال المرضى الكويتيين الذين يرغبون في تلقي العلاج بكوريا.