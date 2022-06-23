عاطف رمضان



أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الإعلام أنوار مراد ان وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين أحال 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة خلال الأسبوعين الماضيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أصدر قرارا بسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية.



وقالت مراد إن ذلك يأتي تطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، والتزاما بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية.



وأشارت إلى ان لجنة رصد المخالفات الإعلامية أوصت بإحالة هذه الوسائل الإعلامية التي تشمل صحفا إلكترونية وقنوات فضائية إلى النيابة العامة لبثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لصريح القوانين الإعلامية (قانون المرئي والمسموع، قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني)، فيما أوصت بسحب تراخيص الصحف الإلكترونية المخالفة.



ولفتت إلى أن الوزارة وعبر لجنة رصد المخالفات الإعلامية المشكلة مؤخرا تقوم برصد جميع الحسابات الإخبارية والصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية لضمان التزامها بالقوانين المنظمة لهذا الشأن، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية، مؤكدة عزم الوزارة التصدي مباشرة لأي وسيلة إعلامية تنتهك القوانين المنظمة.