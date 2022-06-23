يقدم فيلم «القيامة» (Resurrection) المنتظر نزوله لدور السينما في 5 اغسطس المقبل، دراما نفسية مدتها 103 دقائق، وهو للكاتب والمنتج والمخرج الأميركي أندرو سيمانز (مواليد 1988).



والفيلم يحاول كشف الآثار طويلة المدى لسوء المعاملة، وعرض ضمن فعاليات مهرجان «صندانس» السينمائي لعام 2022، الذي أقيم في لندن الفترة من 9 – 12 من يونيو الجاري.



وهو من بطولة الممثلة البريطانية ريبيكا هول، وتدور أحداثه حول امرأة تكافح بجدية لتوازن بين متطلبات حياتها المهنية ورعايتها المنفردة لأسرتها، كأم لديها سر كبير، يجعلها تحاول حماية ابنتها، قبل أن تنقلب حياتها إلى جحيم، بعد الظهور المفاجئ لرجل قادم من ماضيها، مما يجبرها على مواجهة هذا «الوحش» الذي هربت منه منذ عقود، في أجواء من الرعب.



ورشحت ريبيكا هول من قبل لجائزتي «بافتا» وسبق لمهرجان «صندانس» أن عرض لها فيلم الرعب النفسي «ذا نايت هاوس» (The Night House) عام 2020، قبل أن تعود إليه عام 2021، بالفيلم الدرامي «باسينغ» (Passing) في أول عمل لها كمؤلفة ومخرجة، ورشح لـ 4 جوائز «بافتا»، أمام النجم البريطاني تيم روث الذي سبق أن رشح للأوسكار.