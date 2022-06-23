القاهرة ـ هناء السيد



أكد مدير إدارة الاعلان التجاري والتسويق في وزارة الاعلام عقاب الشمري على الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت في اطار سعيها لتحقيق حياة كريمة للجميع من خلال تحقيق اهداف التنمية المستدامة بتضمينها اهدافا في خطة انمائية ضمن رؤية الكويت 2035، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لفريق خبراء الاعلام المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الاعلامية للتنمية المستدامة 2030 الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال، وبمشاركة مسؤولي قطاعات الدول العربية المعنية من المملكة العربية السعودية مبارك العاتي مدير ادارة الاخبارية وأحمد بن ثاني آل ثاني رئيس قسم التعاون الدولي في المؤسسة القطرية للإعلام.



وقال الشمري: ان الكويت حرصت على الالتزام بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة الـ 17 ومن هذا المنطلق تسعى وزارة الاعلام متمثلة في وزير الاعلام د.حمد روح الدين ووكيل الوزارة سعود الخالدي والقيادات الاعلامية الى تحقيق تلك الاهداف، كما ان القائمين على وزارة الاعلام مؤمنون بأهمية دور الاعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشر الوعي لدى المواطن بأهمية تلك الأهداف وضرورة تحقيقها لاسيما أنه هو المعني بها.



وحول دور أجهزة الاعلام في تنفيذ هذه الخطة الاعلامية ومردودها على المواطن، أشار الشمري إلى دور الاعلام التنموي في هذه المرحلة من خلال تسليط الضوء عبر القنوات التلفزيونية والاذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي وربطها بركائز خطة التنمية بشكل عام.



من جانبه، أكد السفير أحمد رشيد خطابي أن الخريطة الاعلامية للتنمية المستدامة التي اعتمدت من طرف مجلس وزراء الاعلام العرب تضمنت فعاليات وأنشطة متعددة في سياق العمل الجماعي الهادف لتكريس دور الإعلام كأداة لا غنى عنها في تحقيق التنمية المستدامة بمنطقتنا العربية، موضحا انه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة حقيقية من دون إعلام مؤثر.



وردا على سؤال مبادرة الكويت بتبني جائزة التميز الإعلامي العربي في ضوء الاقتراح المقدم من الامانة العامة، أعرب خطابي عن الترحيب بهذه المبادرة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على الكويت التي تعمل دائما على دعم العمل العربي المشترك.



من جانبه، قال المحلل السياسي ومدير اذاعة الاخبارية السعودية مبارك العاتي: اننا ندعم أي جهد عربي من شأنه أن يحقق رفع الوعي البيئي من خلال استثمار وسائل الإعلام والتواصل المختلفة خاصة في ظل ما نشهده من تغيرات مناخية عالمية، مشيرا إلى التعاون مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل الخبرات وعقد دورات تدريبية وتبادل المذيعين والتغطيات الإعلامية المشتركة.