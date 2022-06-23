بيروت ـ خلدون قواص



أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان التحرش الصهيوني بلبنان ومحاولة القفز على ثرواته الطبيعية لا يجوز مطلقا لا في الحدود مع دولة لبنان الشقيق ولا في داخل أرض فلسطين المحتلة.



وشدد بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان على التضامن الكامل مع لبنان الذي له كل الحق بحدوده لأن الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب، وهو غير شرعي.



وعبر هنية عن تقديره العالي للشعب اللبناني بإنجاز الاستحقاق الانتخابي البرلماني، متمنيا للبنان في المرحلة القادمة الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، لأن استقرار لبنان وقوة لبنان ووحدة لبنان هي قوة لفلسطين وقوة للمقاومة.



ووجه تحية للمفتي دريان وللبنان الرسمي والشعبي، قائلا: حينما نأتي إلى لبنان نأتي إلى لبنان العروبة، ولبنان المقاومة، ولبنان المرتبط بقضية فلسطين والمحتضن لهذا الجرح الفلسطيني إلى حين العودة وتحقيق التحرير الكامل لأرضنا في فلسطين.