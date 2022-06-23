أشاد رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندزي هويل بالدور الذي أداه سفيرنا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية خالد الدويسان طوال ثلاثة عقود من العمل الديبلوماسي الدؤوب في لندن.



وقال هويل في كلمة له خلال حفل اقيم بمجلس العموم مساء الثلاثاء الماضي بمناسبة انتهاء مهمة السفير الدويسان ان الدور الذي لعبه الاخير ممثلا للكويت او عميدا للسفراء المعتمدين «ليس بالامر الهين كما يعتقد بعض الناس».



وأكد هويل ان الدويسان «تميز بقدرة هائلة على قيادة الحوارات في القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط وحتى القضايا الدولية المختلفة» معتبرا انه «من الصعب جدا تعويض الدويسان في الادوار والمهمات التي أداها على أكمل وجه».



وذكر ان كل نائب او سياسي في بريطانيا لابد ان يكون التقى ولو مرة بالسفير خالد الدويسان، مشيرا الى ان علاقته به تعود الى عام 1997 بعد تنصيبه نائبا عن حزب العمال في الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء الاسبق توني بلير.



واعتبر هويل ان السفير الدويسان يستحق كل عبارات الشكر والامتنان على كل ما قدمه وعمل من أجله للوصول بالعلاقات الكويتية - البريطانية الى ما هي عليه من صلابة وترابط سواء على المستوى الرسمي حكومة وبرلمانا او على المستوى الشعبي.



ومن جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالدور الذي لعبه السفير خالد الدويسان في تعزيز العلاقات القوية بين المملكة المتحدة والكويت حكومة وشعبا.



وقال جونسون في رسالته المكتوبة الى الحفل الرسمي لتوديع الدويسان ان «الاخلاص والتفاني في العمل اللذين التزم بهما طوال ثلاثين عاما من الخدمة لم ينعكسا على العلاقات الثنائية للبلدين فحسب بل امتدا ليشملا دول العالم وذلك بصفته عميدا للسلك الديبلوماسي المعتمد في لندن».



وبدوره، أثنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بمجلس العموم النائب كريسبين بلانت على السفير الدويسان بالقول ان «كل من عرفه يشهد بأنه كان ولايزال مفعما بالنشاط والحماس بشكل يمكن وصفه بالبطولي، ناهيك عن قدرته على جمع الناس من مختلف المشارب حول طاولة النقاش بشأن كل القضايا المهمة».



وكشف بلانت الذي شغل رئاسة اللجنة بين عامي 2015 و2017 انه التقى اول مرة السفير الدويسان عام 1993 عندما عمل مستشارا لوزير الدفاع البريطاني وكانت اول دولة زارها آنذاك بالمنطقة هي الكويت.



وذكر ان علاقته بالدويسان كانت ومازالت وستظل علاقة ود واحترام وتعكس مدى القبول الذي يحظى به العميد لدى كل من عرفه من الساسة والدبلوماسيين كما تعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها الكويت في قلوبنا جميعا.



وأكد بلانت ان معرفته بالدويسان والكويت ومنطقة الخليج بشكل عام تعززت اكثر بعد شغله منصب مستشار خاص لوزير الخارجية البريطاني، حيث اصبح قريبا اكثر من القضايا الخليجية التي كانت ولاتزال تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للحكومات البريطانية المتعاقبة.



ومن جانبه، قال وزير الدولة البريطاني الاسبق لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا النائب اندرو موريسون ان «السفير الدويسان يعد شخصية ديبلوماسية متميزة استحقت بالفعل عمادة السلك الديبلوماسي في لندن».



وأعرب موريسون في كلمته عن حزنه لانتهاء مهمة الدويسان سفيرا للكويت لدى المملكة المتحدة مؤكدا انه لايزال في قمة العطاء ويستطيع تقديم الكثير لبلاده ولمنطقة الشرق الاوسط.



وذكر ان علاقاته الشخصية مع السفير الدويسان كانت اكثر من «مهمة» عندما كان هو وزيرا للشرق الاوسط اذ لعب سفير الكويت دورا محوريا في ابراز القضايا العربية الى جانب تمثيل مصالح بلاده.