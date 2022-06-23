يوسف غانم



استمرارا لدور إمارة الشارقة في دعم وتنظيم مختلف الأنشطة والملتقيات التي تخدم مرضى السرطان والناجين منهم بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، تطلق جمعية أصدقاء مرضى السرطان في 28 الجاري، الملتقى الخليجي الثاني للناجين 2022 الذي ينعقد افتراضيا ليوم واحد، تحت شعار «معا لتمكينهم»، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وبمشاركة مجتمعية من مختلف الجمعيات التي تعنى بمكافحة السرطان في دول مجلس التعاون الخليجي.



ووجهت الجمعية دعوة عامة للمهتمين من المؤسسات والأسر وأفراد المجتمع والإعلاميين إلى مواكبة جلسات الملتقى الهامة والتي تتناول أكثر من جانب في رحلة التمكين، ويفتتح الملتقى كل من نائب رئيس مجلس الإدارة الجمعية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، والأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د.خالد الصالح.



ويمثل كل دولة ناج واحد للحديث حول تجاربهم في التمكين وأبرز التحديات التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها على المستوى المجتمعي والمهني، بالإضافة إلى عرض التجارب الناجحة للجمعيات المشاركة في مجال تمكين الناجين.



ويتناول المشاركون في الجلسة الحوارية الأولى، بإدارة وتقديم الإعلامي سعيد العمودي، موضوع التمكين المجتمعي للناجين، ودور العائلة والمجتمع في التمكين وأثره على حياتهم، وطبيعة التحديات التي تواجه التمكين المجتمعي للناجين، والرسائل التي يود الناجون من السرطان إيصالها للمجتمع بعد حصولهم على التأهيل والتمكين، ويتنوع المشاركون في هذه الجلسة بين مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية.



أما الجلسة الحوارية الثانية بعنوان الدعم المعنوي والنفسي «الدور والتأثير» على خطة العلاج واستجابة الناجين للتعافي، يستعرض ناجون من سطنة عمان تجاربهم، ويتطرقون إلى مفهوم الدعم المعنوي والصعوبات التي واجهتهم، والجهات أو الأفراد الذين قدموا لهم الدعم المعنوي ودوره في رحلة التعافي، ومدى استفادة الناجي من ذلك الدعم على صعيد حياته الاجتماعية وذلك بإدارة وتقديم الإعلامية علياء الشامسي.



وضمن التجارب الريادية التي يعرضها الملتقى الخليجي الثاني للناجين من السرطان، تقدم الدكتورة نعيمة العلي، أخصائية نفسية طبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورقة عمل بعنوان: «التمكين المجتمعي للناجين».



وتحت عنوان «تجارب ناجحة»، يعرض الملتقى تجربتين من المملكة العربية السعودية، الأولى «برنامج سند المتعافين» لجمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، كما تعرض جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء تفاؤل مجموعة من قصص المتعافين.



ويختتم الملتقى دورته الثانية بمحاضرة يقدمها رئيس هيئة الشارقة الصحية عبدلله المحيان، تحت عنوان «دور المؤسسات الحكومية في مكافحة السرطان والعناية بالناجين».



وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية سوسن جعفر، في تصريح لها بمناسبة الاستعدادات لعقد الملتقى، «للمرة الثانية نتمكن من جمع ناجين من السرطان من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، في ملتقى مخصص لأولئك الذين أصبحت تجاربهم ملهمة لغيرهم وتبعث على التفاؤل، وتحث مرضى السرطان على التمسك بالأمل، كما تعرف المجتمع على أهمية وتأثير دوره في مساعدة الناجين على ممارسة حياتهم الطبيعية وتمكينهم من الإسهام في إيصال رسالة التعافي إلى محيطهم الاجتماعي».



ويمكن للراغبين التسجيل وكذلك حضور الملتقى عبر هذا الرابط: https://cgcc.ae/webinar.