عبدالعزيز الفضلي



اقامت جمعية الكشافة الكويتية ندوة كشفية بعنوان «الحركة الكشفية الكويتية الى اين؟» وذلك تحت رعاية رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب - رئيس جمعية الكشافة الكويتية النائب د.عبدالله الطريجي، حاضر فيها الرئيس الاسبق لجمعية الكشافة الكويتية د.جعفر العريان وموجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية والامين العام لجمعية الكشافة الكويتية ابراهيم العيد وادارها نائب رئيس الجمعية حسين المقصيد.



وتطرق د.العريان الى تاريخ الحركة الكشفية الكويتية منذ انطلاقتها عام 1936 واهم المراحل التي مرت بها والانجازات التي حققتها على المستوى الخليجي والعربي والدولي وآخرها اقامة اكبر ملتقى كشفي عربي خلال الشهر الماضي وبرعاية رئيس مجلس الامة م.مرزوق الغانم اضافة الى نقل الاتحاد العربي لرواد الكشافة من لبنان الى الكويت بعد ما يقارب 38 عاما، مشيرا الى انه لكي تكتمل الصورة المشرفة لمسيرة الكشافة الكويتية ويتم تعزيزها وتطويرها فاني اطرح بعض الامور الهامة واني على ثقة تامة بأنها ستنال اهتمام الاخوة اعضاء مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية وهي ضرورة تقييم للعلاقة القائمة بين الجمعية ووزارة التربية خاصة فيما يتعلق بتفعيل هذه العلاقة واستثمارها للاستفادة من الطاقات الشبابية في المرحلتين المتوسطة والثانوية من خلال البرامج والانشطة الكشفية، مشددا على ضرورة التنسيق والتشاور مع التربية للبحث حول مقر دائم ومناسب على مدار العام للمخيم الكشفي بدلا من الموجود الآن بمنطقة كبد، ناهيك عن اهمية احياء الكشافة البحرية.



واضاف د.العريان نحن على ثقة بأن الحركة الكشفية الكويتية بأبنائها وقياداتها ومنتسبيها مقبلة على مستقبل اكثر تقدما وازدهارا في تحقيق اهدافها للمساهمة في تربية وتنمية الشباب لتحقيق اقصى ارتقاء بقدراتهم الروحية والعقلية والاجتماعية والبدنية كأفراد ومواطنين مسؤولين في مجتمعاتهم المحلية والدولية.



من جانبه، قال موجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية والامين العام لجمعية الكشافة الكويتية ابراهيم العيد أن الايمان بالحركة الكشفية خير برهان لتطورها، مشيرا الى ان الاهتمام يبدأ من الشبل حتى الوزير لذلك كلنا مسؤولين في الارتقاء بها.



وشدد العيد على ضرورة دعم الحركة الكشفية والمحافظة على ما حققناه من انجازات غير مسبوقة خلال السنوات الاخيرة خاصة في عهد النائب د.عبدالله الطريجي رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية الذي لا يالو جهدا في ازالة كل المعوقات التي تواجه الحركة الكشفية الكويتية.