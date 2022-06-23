يفتتح الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية منصور السعد اليوم الخميس حفل تدشين الحافلات الجديدة، وذلك بالتزامن مع مرور 60 عاما على التأسيس وإطلاق الشعار الجديد للشركة، والذي يستمر لمدة ثلاثة ايام في مول الأفنيوز، وستقام خلاله عدة فعاليات ترفيهية وتثقيفية في الجراند أفنيوز، بحضور عدد من مسؤولي الوزارات والجهات الحكومية وعدد من قدامى ومؤسسي الشركة والعاملين فيها.



واعلنت الشركة الفائزة بتنظيم الحفل، «كونيكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، عن سعادتها بإسناد اعمال التنظيم اليها، مؤكدة أن خبرة العاملين فيها والممتدة عبر 15 عاما في التنظيم مكنتها من كسب ثقة المتعاملين معها لإدارة مثل هذه الفعاليات.



وقال المدير التنفيذي في «كونيكس» جمال عمران: ان هذا الحدث له اهمية كبرى كونه يأتي كأول تنظيم فعالية، بعد عودة الحياة الطبيعية الى سابق عهدها بعد جائحة «كورونا» وما سببته من ايقاف للفعاليات الاجتماعية والمناسبات منذ اكثر من عامين.



واضاف عمران، في بيان صحافي عند توقيع عقد تنظيم الفعالية، ان حفل تدشين حافلات النقل العام الكويتية، سيشهد استعراض تاريخ المواصلات عبر شاشات تلفزيونية كبيرة في جناح الشركة، وعرضا للصور القديمة عبر سنوات من تطور وسائل النقل العام، وشرحا من المسؤولين عن الحافلات الجديدة ومميزاتها، اضافة الى خدمات الشركة المختلفة، والفعاليات المبهجة للجمهور التي ستكون مع الافتتاح خاصة للاطفال من العاب التلوين وتوزيع الهدايا والتجول داخل الحافلات التي ستتواجد في الجراند أفنيوز.



من جانبها اثنت مديرة ادارة العلاقات العامة والتسويق في شركة النقل العام عهود محمد المسعود على جهود وتعاون ادارة مجمع الأفنيوز لإنجاح هذا العمل، مضيفة انها لاقت ايضا اهتماما بالغا وسرعة الاستجابة لطلبات الشركة من الجهة المنظمة، معربة عن املها في ان يخرج هذا الحفل بالشكل المناسب لعراقة الشركة، داعية الجمهور الكريم لزيارة الجناح أيام الخميس الجمعة والسبت من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء من كل يوم.



واكدت المسعود ان الهدف من اقامة هذا الحفل هو تسليط الضوء على تدشين حافلات شركة النقل العام الكويتية الجديدة والاحتفال بمرور 60 عاما على انشاء الشركة، اضافة الى اطلاق الشركة الشكل الجديد لعلامتها التجارية، في جو بهيج وممتع خاصة للاطفال وايضا للكبار ضمن عدد من البرامج الترفيهية المختلفة، والتي سيكشف عنها اثناء الحفل.