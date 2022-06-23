أبقى البنك المركزي في إندونيسيا على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض مرة أخرى.

وأبقى "بنك إندونيسيا" على معدل إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام دون تغيير اليوم الخميس عند 5ر3% ، وهو ما توقعه 24 من بين 33 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لوكالة "بلومبرج" للأنباء. فيما توقع الآخرون رفعا للفائدة بـ 25 نقطة أساس.

يأتي قرار المركزي الإندونيسي مخالفا لمعظم البنوك المركزية في المنطقة، التي بدأت رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة ارتفاع التضخم.

ورغم أن الأسعار المحلية تتجه لتجاوز معدل التضخم المستهدف من المركزي بين 2و 4%، فقد رأى البنك أنه لا داع للتعجل والتشديد، كون الدعم الحكومي ومتطلبات الاحتياطي المرتفعة تساعد في إدارة ضغوط الأسعار.

وقال المحافظ بيري وارجيو اليوم إن التضخم سيواصل الارتفاع، لكنه قال إنه لا يزال يمكن التعامل معه.

وتتوقع سلطة النقد أن تعود أسعار المستهلكين إلى مستواها العام المقبل.