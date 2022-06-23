أظهر استطلاع رأي أن الثقة في الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت في الدول الأوروبية.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث، ونشر في واشنطن ، فإن 64% ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يثقون في بايدن، وذلك قبل أيام من زيارة بايدن للقارة لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي. وكانت النسبة في العام الماضي 78%.

وتراجعت أيضا الثقة بشكل كبير في الرئيس الأمريكي خلال العام الماضي في كل من إيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا.

ولا تزال معدلات بايدن أفضل بكثير من تلك التي حصل عليها سلفه دونالد ترامب. لكن في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فإنها أسوأ بكثير من تلك التي كانت في عهد الرئيس الاسبق باراك أوباما.

وكانت الثقة في المستشار الألماني أولاف شولتس ،في معظم البلدان التي شملها الاستطلاع ، أقل أيضا بشكل ملحوظ مما كانت عليه في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل خلال العام الأخير لها في المنصب.

وبالنسبة لروسيا فإن المعدلات في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع هي تقريبا أسوأ وذلك مقارنة بأي وقت منذ بدء المسح.

وفي ألمانيا، تراجعت الثقة في روسيا من 30 % العام الماضي إلى 16 % هذا العام. وتعتبر مكانة روسيا في ماليزيا هي الأفضل بين الدول التي شملها الاستطلاع وذلك بنسبة 47 %.

وارتفعت مكانة الناتو في العديد من دول أوروبا الغربية - وخاصة في ألمانيا.ففي عام 2021 ، كانت نسبة القبول لحلف الناتو في ألمانيا مستقرة عند 59 %؛ ولكنها قفزت هذا العام إلى 70 %.

ومن أجل إجراء مسح يظهر المواقف الدولية، استطلع مركز بيو رأي 19903 من البالغين خلال الفترة بين 14 شباط/فبراير و11 أيار/مايو.