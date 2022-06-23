قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إن مصنعي الشركة الجديدين في ألمانيا وفي تكساس يخسران "مليارات الدولارات" وسط محاولات الشركة لزيادة الإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسك قوله في مقابلة عبر الفيديو بوادي السيليكون تم بثها، إن "مصنعي برلين وأوستن يخسران أموالا طائلة في الوقت الحالي".

وكان ماسك صرح بأن الشركة تعتزم خفض عدد العاملين الذين يتلقون أجورا ثابتة بنحو 10% خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إلى جانب زيادة عدد العاملين الذين يتلقون أجورهم بناء على عدد ساعات العمل على المدى الأبعد.

وقال ماسك في مقابلة مع رئيس تحرير بلومبرج نيوز، جون ميكلتويت، خلال منتدى قطر الاقتصادي :"بعد عام من الآن، اعتقد أن عدد العاملين لدينا سيكون أعلى، لكل من يتلقون أجرا ثابتا أو بالساعة، ولكن في الوقت الراهن سيكون هناك خفض".

وكان عدد موظفي الشركة قرب المئة ألف في بداية العام.

وقال إن المشاكل الرئيسية التي تواجهها الشركة تتمثل في الإمدادات وليس في المنافسة مع شركات تصنيع السيارات الأخرى. وقال :"مشاكلنا الأكبر تكمن في المواد الخام والقدرة على زيادة الإنتاج."