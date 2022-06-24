تعتبر شركة Wave Life Holding، والتي تأسست عام 2008 في ماربيا، بمنزلة شركة عالمية متنوعة، يبلغ رأس مالها أكثر من ملياري يورو وتعمل في 8 دول وتوظف أكثر من 20000 شخص، وتساهم الشركة في تطوير الاقتصاد والاستثمار في عدد من القطاعات مثل البناء والتصنيع والهندسة والتجارة والضيافة والعقارات وإنتاج الموسيقى وصناعة ألعاب الفيديو والتجارة العامة والخدمات اللوجستية، كما تعمل في مجال النفط والغاز كما تخطو خطوات كبيرة في استراتيجيتها الناجحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة قائم على الابتكار.



ويقود شركة Wave Life Holding، وليد العمرتي الرجل الذي يقف وراء بعض أكبر المعاملات في العالم، وهو الرئيس التنفيذي للشركة التي اشتهرت على مستوى العالم باعتبارها الشركة القادرة على تحويل التفكير الإبداعي والمبتكر إلى واقع ملموس.



وشغل رائد الاعمال وليد العمرتي عددا من المناصب الرئيسية في المنظمات ذات الصلة بالتكنولوجيا والتجارة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك توسيع تكامل الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بإحداث ثورة في التكنولوجيا والتجارة، والتنمية الإقليمية.



وخلال السنوات الماضية تملكت Wave Life Holding شركات في إفريقيا والخليج، فيما يمتلك رئيسها التنفيذي صداقات وثيقة مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون وأندري ميلينشينكو وروبن لي بالإضافة الى العديد من القادة العالميين الآخرين.



وحصل العمرتي على العديد من الجوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما كان له دور فعال في إنشاء العديد من الشركات التابعة للمجموعة منذ انضمامه إلى الشركة.



وقاد العمرتي العديد من المشاريع التي تهدف إلى النمو منذ توليه القيادة، حيث ان هدف المجموعة هو الاستثمار وتحقيق نمو مستدام والحفاظ على أداء عالي الجودة، وتحقيقا لهذه الغاية، تهدف استثمارات Wave Life Holdings في البناء والتصنيع والهندسة والتجارة والضيافة والعقارات إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي مع توفير عوائد ثابتة ومستدامة للمساهمين.



ويتألف الفريق التنفيذي لشركة Wave Life Holdings من أفراد ملتزمين يركزون ويصممون على تحقيق أهدافهم، كما يسمح هذا الإطار لجميع العاملين في Wave Life Holding بالمساعدة في اكتشاف الابتكارات المحتملة في أنظمة الأعمال الهامة والعناصر التي تواجه العملاء مثل الخدمات والعلامات التجارية والمشاركة، ويؤدي جمع الأفكار ومشاركتها إلى تطوير نهج تعاوني، مما يضمن عدم إهدار أي فكرة واعدة، نتيجة لذلك، تحرز Wave Life Holding تقدما ملحوظا في هدفها الاستراتيجي المتمثل في إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة قائم على الابتكار، ويقوم برنامج نجاح الشركة على 6 عناصر، وهي: الابتكار، التميز، السرعة، الولاء، النزاهة، الأفراد، وهي في صميم ما تفعله الشركة كمنظمة وكأفراد.