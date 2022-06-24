أسامة أبو السعود



نظّمت نقابة العاملين في شركة النقل العام الكويتية حفلا لتكريم رئيس مجلس إدارة شركة النقل العام الكويتية م.وليد الشريعان، بمناسبة انتهاء فترة عمله بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد كبير من القياديين.



وفي هذا السياق، قال رئيس نقابة العاملين بشركة النقل العام خالد العوضي إن العاملين بالشركة يقدمون شكرهم للمحتفى به لما كان له من دور كبير والالتزام بالوعود التي أعطاها لرئيس النقابة في أول اجتماع لهم قبل سنتين خاصة أنه لأول مرة في تاريخ مجالس إدارة شركة النقل العام، يكون هناك تعاون بين مجلس إدارة الشركة والنقابة، هذا التعاون الذي أثمر حصول زيادة مستحقة للموظفين وأيضا تسكين من كانوا مكلفين وتكليف آخرين بالوظائف الإشرافية من المستحقين.



وأضاف أنه لأول مرة منذ تأسيس النقابة يمارس مجلس الإدارة العمل النقابي السليم داخل الشركة لتحقيق المطالب العمالية، مشددا على حزن النقابة على خسارة شخص مثل م.وليد الشريعان الذي جاء الى الشركة وهي في فوضى عارمة وخسائر واستطاع هو ومجلس الإدارة ان ينتشل الشركة من خسائرها ومن الفوضى الإدارية التي كانت بها.



وأشار إلى أن تجديد أسطول النقل العام سوف ينقل الشركة نقلة نوعية كبيرة وأن ذلك جاء بفضل الجهود الكبيرة والتعاون بين مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي م.منصور السعد، معبرا عن تفاؤله الكبير بمستقبل النقل العام في الكويت.



ووجه العوضي رسالة إلى الهيئة العامة للاستثمار بضرورة اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة القادم على ان يكون كفاءة لا تقل عن كفاءة م.وليد الشريعان وأن يكمل مسيرة النجاح التي بدأها.



بدوره، أشاد م.وليد الشريعان بجهود جميع العاملين بالشركة، معبرا عن سعادته وفخره بالعمل مع هذه الكوكبة من الزملاء، الذين لم يدخروا جهدا في المساعدة على إدارة الشركة لتحقيق النجاحات والأهداف المنشودة، مؤكدا أنه تشرف بالعمل مع مجلس الإدارة، كما تشرف بالعمل مع جميع العاملين القدامى منهم والجدد.

وأشار إلى أهمية العمل على زيادة الأرباح في شركتهم، فجميع شركات الكويت هي ملك أهل الكويت، وفي النهاية جميعنا نعمل لمصلحة الكويت، مطالبا الجميع بالتعاون وذلك من اجل عودة الشركة كما كانت بالسابق وأفضل.



بدوره، استعرض نائب رئيس مجلس إدارة شركة النقل العام الكويتية د.صالح الياسين بدايات عمله في مجلس الإدارة، مؤكدا أنه رحب بالعمل فيها لأنه على قناعة بأن النقل العام قادر على حل الكثير من المشاكل التي نراها على الطريق.



وأشار إلى التنسيق الحاصل بين مجلس إدارة الشركة والنقابة والموظفين، مؤكدا أن مثل هذا التنسيق لا مثيل له في العديد من المؤسسات، مشيدا بالتجانس الحقيقي والتعاون الكبير بين الجميع.



من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي م.منصور السعد بجهود المحتفى به الشريعان، مؤكدا أنه استطاع مع مجلس الإدارة وبجهود جميع العاملين بالشركة تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات، مضيفا بالقول: «نقف اليوم على أرض صلبة ونعلنها بقوة نجحنا في تطوير الشركة أسطول الناقل الوطني، وجميعنا متفائلون بالأيام المقبلة، طموحاتنا كبيرة، سوف نسعى جاهدين لتحقيقها».