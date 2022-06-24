انطلاقا من إيمانه بأهمية تمكين المرأة الكويتية وتعزيز التنوع والشمول داخل المؤسسات عبر التوعية بمساهماتها في كل ميادين العمل، بادر بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخرا بتقديم رعايته لفعاليات مخيم السلام الصيفي السنوي للمرشدات الخامس والعشرين، والتي نظمتها جمعية المرشدات الكويتية على مدار 3 أيام. وكجزء من سياسته للمشاركة المجتمعية، وفي إطار برنامجه لنشر الثقافة المالية ودعمه للحملة الوطنية للتوعية المصرفية «لنكن على دراية»، قام البنك على هامش المخيم بتقديم محاضرة توعوية، ألقتها المديرة التنفيذية لخدمات البطاقات في البنك، ديما المليفي، حيث قامت بتقديم شرح شبه مفصل حول حساب الشباب ومميزاته. وأشارت مساعد مدير في إدارة التسويق والعلاقات العامة في «KIB» مروه معرفي إلى أن مشاركة البنك المجتمعية في هذه الفعالية جاءت في إطار التزامه بنشر الثقافة المالية والمصرفية بين الشباب لاسيما الفتيات بما يساهم في تسليحهم بالمعرفة الكافية التي تمكنهم من الاعتماد على ذاتهم كليا في إدارة شؤونهم اليومية ويوسع مداركهم الاقتصادية والمالية. بدورها، توجهت رئيسة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي بالشكر والتقدير للبنك على مساهمته في رعاية هذه الفعالية، مشيدة بالرؤية التي يتبناها «KIB» فيما يخص أهمية تمكين المرأة وتعزيز قدراتها.