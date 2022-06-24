قدم بنك الكويت الوطني رعايته لمشروع فريق الغوص الخاص بحماية وتأهيل البيئة البحرية والجزر وشعابها المرجانية ورفع المخلفات الضارة منها.



وحول هذه الرعاية، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: تأتي هذه الرعاية كإحدى اولوياتنا في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والتي تتمثل بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها.



وأضاف التركي: نفخر بدعم فريق الغوص الكويتي في مبادراته وأنشطته للحفاظ على البيئة، كما أن الشراكة مع الفريق تأتي انسجاما مع استراتيجية الاستدامة المؤسسية للبنك والتزامنا تجاه البيئة والذي تتم ترجمته من خلال إطلاق هذا النوع من الشراكات مع الجهات البيئية المحلية. ولفت إلى أن التعاون مع فريق الغوص يتضمن رحلة بيئية إلى جزيرة أم المرادم بهدف رفع المخلفات والمراقبة البيئية وتوثيق الشعاب المرجانية بها، ونحن نتطلع لنكون جزءا من هذا المشروع البيئي ولا بد من الإشادة والتنويه بمهارات هذا الفريق الوطني الذي نعتز به وبدوره في تنفيذ مشاريع بيئية جادة ونشرها لزيادة الوعي البيئي محليا وعالميا.



من جانبه، قال رئيس فريق الغوص وليد الفاضل: نعتز بهذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني، وهذه الرعاية ستساهم في حماية الحياة البحرية والمحافظة عليها ونثني على التزام البنك من خلال هذه الشراكة في رعاية وحماية البيئة ودعم هذا المشروع. ويحافظ البنك الوطني على موقعه كأكبر المساهمين في خدمة المجتمع ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الاستدامة المؤسسية للبنك، ويأخذ البنك على عاتقه تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامه بإطلاق البرامج والمبادرات الضخمة في عدة مجالات وفي مقدمها التعليم والصحة والبيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيسه ساهم فريق الغوص في حماية وإعادة تأهيل عالم الأحياء المائية في الكويت من خلال مجموعة من الأنشطة بما في ذلك توثيق وحماية الشعاب المرجانية وتنظيف الشواطئ وإنشاء مستعمرات للأسماك، بالإضافة الى رفع السفن والقوارب الغارقة.