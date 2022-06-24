دارين العلي



أعلن مدير إدارة متابعة العقود والصيانة في قطاع خدمات العملاء، رئيس الفريق الفني لاستبدال وتركيب العدادات الذكية م.ملوح العجمي عن انتهاء الوزارة من تركيب 120 ألف عداد ذكي في القطاعين الاستثماري والتجاري في حولي والفروانية وخيطان والرقعي، لافتا إلى أن نسبة التركيب بلغت 98%.



وبين العجمي، في تصريح صحافي، أن النسبة المتبقية التي لم تركب بها العدادات بها بعض العراقيل الفنية ومخالفات تتمثل في «إيصال التيار من دون عداد، وسرقة التيار» ويتم التعامل معها من قبل فريق الضبطية القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.



ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة خاصة قطاع شبكات التوزيع في تركيب العدادات الذكية من خلال فرق يتم تدريبها فنيا على تركيب تلك العدادات، لافتا إلى أن الوزارة بدأت كذلك في تركيب تلك العدادات في السكن الخاص عند حدوث مشكلة في العداد الميكانيكي تتطلب استبداله، أو عند إيصال الجديد للتيار، حيث يتم تركيب عدادات ذكية لتلك البيوت.



وأشار إلى أن «العدادات الذكية» يتم برمجتها على الأحمال المحددة من قبل الوزارة، فإذا زادت تلك الأحمال ينقطع التيار بشكل تلقائي، وهذه من مميزات العدادات الذكية، فمن خلال تلك الميزة يمكن للوزارة أن تعيد توزيع الأحمال مرة أخرى على المناطق التي يرتفع فيها الاستهلاك.



وأوضح ان المواقع التي لم يتم تركيب العدادات بها في القطاعين الاستثماري والتجاري في باقي المناطق تحتاج إلى ما يقارب الـ 10 آلاف عداد ذكي فقط، ويتم الانتهاء من القطاعين، وننتقل إلى باقي القطاعات ومن ضمنها السكن الخاص، ولكن بشكل تدريجي وذلك عقب الانتهاء من مناقصة الـ 700 ألف عداد ذكي التي يتم مناقشتها بين الوزارة ولجنة المناقصات العامة.



وأشار إلى أن الوزارة حريصة على أن يتم توريد عدادات تلك المناقصة أن يتم تركيب تلك العداد في باقي القطاعات خاصة أنها ستشمل على 500 ألف عداد كهرباء، و200 ألف عداد مياه، مبينا أن من مميزات العدادات الذكية دفع العملاء إلى ترشيد الاستهلاك من خلال رسم بياني يحصل عليه العميل عبر تطبيق الوزارة يحدد فيه الفترة الزمنية الأكثر استهلاك.