عبدالكريم العبدالله



أعلن نائب رئيس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية مغير الشمري عن مغادرة الدفعة الثانية من الفريق برئاسته اليوم إلى الأراضي المقدسة، لافتا الى أن الدفعة الاولى وصلت الى هناك قبل يومين، مشيرا الى أن الدفعة الثالثة ستغادر في 29 من الشهر الجاري.



وأوضح الشمري في تصريح لـ «الأنباء» ان الدفعة الثانية ستقوم بتجهيز سكن الفريق والاشراف على عيادات البعثة وإصدار التصاريح اللازمة لافتتاح العيادة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والحج السعودية.



ولفت الشمري إلى انه ستتم مخاطبة الشؤون الصحية بمكة المكرمة لطلب تشغيل العيادات الطبية بمقر بعثة الحج الكويتية بمنطقة النسيم، والحصول على التراخيص اللازمة.



وأشار إلى أنه سيتم تجهيز البيانات المطلوبة لإصدار البطاقات الخاصة بأطباء الفريق المرخص لهم المرور على المستشفيات السعودية لمتابعة الحالات التي دخلت المستشفيات والاطمئنان عليها.



وأكد وجود حرص واهتمام وتوصيات من وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا لتقديم افضل خدمة لحجاجنا في الديار المقدسة.‫