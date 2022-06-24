علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة عن صدور مرسوم بحركة تنقلات كبيرة في وزارة الخارجية شملت تدوير عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية حول العالم ونقل البعض إلى ديوان عام وزارة الخارجية وفيما يلي الأسماء التي شملها التدوير:



٭ جمال مبارك النصافي - سفيرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.



٭ منصور عياد العتيبي - سفيرا لدى روسيا الاتحادية.



٭ غانم صقر الغانم - سفيرا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما للكويت لدى جامعة الدول العربية.



٭ يعقوب يوسف السند - سفيرا لدى الاتحاد السويسري.



٭ منصور سعد العليمي - سفيرا لدى جمهورية اليونان.



٭ فهد مشاري الظفيري - سفيرا لدى جمهورية السودان.



٭ جاسم محمد البديوي - سفيرا لدى الولايات المتحدة الأميركية.



٭ عمر سليمان القناعي - سفيرا لدى جمهورية سنغافورة.



٭ ناصر عبدالله الهين - مندوبا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة (جنيف) وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري.



٭ صادق محمد معرفي - سفيرا لدى جمهورية الصين الشعبية.



٭ خالد بدر المطيري - سفيرا لدى دولة قطر.



٭ طارق عبدالله الفرج - سفيرا لدى جمهورية العراق.



٭ عمر أحمد الكندري - سفيرا لدى جمهورية كازاخستان.



٭ يوسف عاشور الصباغ - سفيرا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.



٭ ابداح مقعد الدوسري - سفيرا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.



٭ محمد مفلح الجديع - سفيرا لدى الجمهورية الفرنسية.



٭ عثمان داوود الداوود - قنصلا عاما لدى جمهورية العراق في مدينة أربيل.



٭ منصور خالد العمر - سفيرا لدى الجمهورية التونسية.



٭ علي سالم الذايدي - قنصلا عاما لدى دولة الإمارات العربية في إمارة دبي والإمارات الشمالية.



٭ ناصر صقر الغانم - قنصلا عاما لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة هونغ كونغ.



٭ طلال سليمان الفصام - سفيرا لدى جمهورية النمسا الاتحادية.



٭ محسن عبيد العجمي - قنصلا عاما لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة.



٭ طارق محمد البناي - مندوبا دائما لكويت لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.



٭ محمد سلطان الشرجي - قنصلا عاما للكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول.



٭ نواف نافع العنزي - سفيرا للكويت لدى مملكة بلجيكا.



وجاء في المرسوم أيضا نقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم:



٭ بسام محمد القبندي - سفيرا لدى استراليا.



٭ في محمد فهد المحمد - سفيرا لدى ايرلندا.



٭ بدر عبدالله المنيخ سفيرا - لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



٭ غازي حامد الفضلي - سفيرا لدى جمهورية بلغاريا.



٭ مشعل أحمد المنصور - سفيرا لدى جمهورية بنين.



٭ محمد سعيد الهاجري - سفيرا لدى مملكة كمبوديا.



٭ ناصر صنهات القحطاني - سفيرا لدى الجمهورية الإيطالية.



٭ عادل أحمد الغنيمان - قنصلا عاما لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية مدينة فرانكفورت.



٭ سعود حداد السعيدي - سفير لدى جمهورية جيبوتي.



٭ فلاح بداح الحجرف - سفيرا لدى الجمهورية اليمنية.



ديوان عام «الخارجية»



كما تضمن المرسوم نقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:



٭ سالم عبدالله الجابر الصباح - سفير الكويت لدى الولايات المتحدة.



٭ عادل محمد حیات - سفير الكويت لدى جمهورية بنغلاديش.



٭ عبدالعال سليمان القناعي - سفير الكويت لدى الجمهورية اللبنانية.



٭ صلاح محمد البعيجان - سفير الكويت لدى الإمارات العربية المتحدة.



٭ منذر بدر العيسى - سفير الكويت لدى أستراليا.



٭ يعقوب يوسف العتيقي - سفير الكويت لدى جمهورية بلغاريا.



٭ حفيظ محمد العجمي - سفير الكويت لدى قطر.



٭ وليد أحمد الكندري - سفير الكويت لدى جمهورية قبرص.



٭ عبدالرحمن حمود العتيبي - سفير الكويت لدى مملكة هولندا.



٭ سالم غصاب الزمانان - سفير الكويت لدى جمهورية العراق.



٭ سامي محمد السليمان -



سفير الكويت لدى الجمهورية الفرنسية.



٭ بدر ناصر الحوطي - سفير الكويت لدى جمهورية زمبابوي.



٭ جمال محمد الغنيم - مندوب الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة - جنيف.



٭ سليمان عبدالله الحربي - سفير الكويت لدى سلطنة عمان.



٭ فهد سالم صباح الناصر - سفير الكويت لدى جمهورية البرتغال.



٭ عزام مبارك الصباح - سفير الكويت لدى جمهورية إيطاليا.



٭ غسان يوسف الزواوي - سفير الكويت لدى الجمهورية التركية.



٭ يوسف أحمد عبدالصمد - سفير الكويت لدى جمهورية صربيا.



٭ بدر صالح التنيب - سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري.



٭ عبدالعزيز أحمد العدواني - سفير الكويت لدى روسيا الاتحادية.



٭ د.حمد محمد بو رحمه - سفير الكويت لدى ماليزيا.



٭ أيمن محمد العدساني - سفير الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا.



٭ عبدالوهاب عبدالله الصقر - سفير الكويت لدى الجمهورية الإندونيسية.



٭ سميح عيسى حيات - سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.



٭ فيصل إبراهيم الهولي - قنصل عام الكويت لدى الولايات المتحدة - مدينة لوس أنجيليس.



٭ عيادة مبرد السعيدي - سفير الكويت لدى مملكة إسبانيا.



٭ عبدالناصر محمد حجي بوخضور - قنصل عام الكويت لدى الجمهورية الإيطالية - مدينة ميلانو.



٭ حسن محمد زمان - سفير الكويت لدى اليابان.