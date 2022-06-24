عبدالكريم أحمد



ألغت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام المواطن «ف.ص» شنقا عن تهمة قتل المواطنة «فرح أكبر» عمدا مع سبق الإصرار، وقضت مجددا بالاكتفاء بمعاقبته بالحبس المؤبد.



وقال دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان لـ«الأنباء» إنه يعتزم تقديم طلب للنيابة للطعن بالحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة بتطبيق العقوبة الأشد بحق المتهم.



وأشار القطان إلى أنه يثق بإنصاف محكمة التمييز للمجني عليها وورثتها، لافتا إلى أن التحريات والشهود والتقارير الطبية والفنية قد جاءت ضد المتهم وتؤكد اقترافه جريمته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ما يستوجب تطبيق العقوبة الأشد بحقه.



من جهته، يرجح أن يلجأ دفاع المتهم إلى محكمة التمييز بطعن لتخفيف حكم الحبس حيث يرى أن موكله لم يقصد إزهاق روح المجني عليها بما يؤكد عدم توافر عنصري الإصرار والترصد بحقه.



وكان المتهم قد استأنف حكم محكمة الجنايات القاضي يوم 6 يوليو 2021 بإعدامه شنقا عن سبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة ـ القتل عمدا مع سبق الإصرار ـ خطف قاصر بالقوة ـ تهديد بإلحاق الضرر ـ إتلاف مركبة عمدا ـ السير على رصيف المشاة ـ الدخول عكس السير.