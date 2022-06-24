بشرى شعبان



في إطار سعي الهيئة العامة للقوى العاملة لمتابعة تطبيق أصحاب العمل لأحكام قانون العمل 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له، واستكمالا لجهود إدارة تفتيش العمل في مدى الالتزام بحظر تشغيل الأحداث، قامت مراقبة تفتيش الجهراء بحملة تفتيشية على عدد من المنشآت وأماكن العمل المختلفة في المحافظة للتأكد من تطبيق المادتين 19 و20 من قانون العمل بشأن حظر تشغيل من يقل عمرهم عن خمس عشرة سنة وتشغيل من لم يبلغوا الثامنة عشرة.



وأسفرت الحملة عن تحرير اخطارات تلافي مخالفة أصحاب العمل وذلك وفقا لنوع المخالفة التي تم ارتكابها، وأهابت الهيئة



بأصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بقانون حظر تشغيل الأحداث دون سن الخامسة عشرة سنة ومن لم يبلغوا الثامنة عشرة إلا بالحالات والشروط التي نص عليها القانون.