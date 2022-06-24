قالت رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية د.ريم الفليج اليوم الخميس إن الاجتماع السادس للجنة وزراء سلامة الأغدية ناقش العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بسلامة الغذاء كما اعتمد العديد من التوصيات.



وأضافت الفليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أن مشاركتها تأتي تمثيلا للكويت نيابة عن وزير الصحة د. خالد السعيد، مؤكدة الحرص على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع دول المجلس بما يخدم دولنا ومصالحها.



وأوضحت أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المواضيع منها اعتماد الدليل الخليجي للرقابة على الاغذية المستوردة وذلك بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات على أن تقوم اللجنة الخليجية الدائمة لسلامة الأغذية بمراجعته في الربع الاخير من العام 2023 ورفع التوصيات بشأنه إلى لجنة الوكلاء في عام 2024 لاعتماده بصورة إلزامية.



وأشارت إلى أن الاجتماع اعتمد أيضا قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون على ان يتم رفعه إلى المجلس الاعلى في دورته القادمة، كما تمت الموافقة على اعتماد دليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس بصفة استرشادية لمدة عامين.



ولفتت إلى انه تم الاطلاع على جهود دول المجلس في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الاغذية وكذلك الاطلاع على الخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمانة العامة في تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الـ40 في ديسمبر 2019 حول القيود غير الجمركية.



وتطرق الاجتماع إلى موضوع الأغذية المستحدثة وأهمية تكليف اللجنة الخليجية الدائمة لسلامة الأغذية بإعداد تصور حولها ورفعها للجنة الوكلاء في الاجتماع القادم.