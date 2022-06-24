القاهرة - محمد صلاح

قرر العديد من الممثلات حين يجدن الوقت المناسب وعدم الانشغال بأعمال تمثيلية، ان يتحولن إلى تقديم الأغاني ويصبحن مطربات لبعض الوقت، ويتم تقديم أغان منفصلة مصورة كثير منها تحظى بمشاهدات بالملايين. «الأنباء» رصدت الفنانات اللاتي يقدمن أعمالا غنائية بالأسماء والأعمال في السطور التالية:

ظهرت الفنانة هبة مجدي كممثلة وهي في مرحلة ما بعد الطفولة وتنوعت أعمالها وتفوقت على نفسها، ثم قدمت نفسها كمطربة في إعادة تقديم الأغاني القديمة مع بعض الأغاني الحديثة الخاصة بها ونالت إعجاب الجمهور.

رغم إصرار الفنانة آيتن عامر على الغناء في بعض أعمالها الفنية، لكنها لم تكن متميزة ولافتة لدرجة قيامها بتقديم أغنية منفردة بها كمطربة فهي مؤدية موهوبة.

الفنانة دنيا سمير غانم لمعت كممثلة وقدمت أعمالا ناجحة جدا، ثم فاجأت جمهورها بتقديم نفسها كمطربة حساسة ولها إمكانات غنائية رائعة نالت استحسان الجميع، وتحرص على تقديم أغان منفردة لها كل فترة تحقق مشاهدات بعشرات الملايين.

وحضرت الفنانة سمية الخشاب من الإسكندرية للقاهرة للعمل كمطربة ولكنها نجحت في عالم التمثيل، وقدمت عددا من المسلسلات الناجحة وبعدها اتجهت للغناء وبالفعل قدمت ألبوما كاملا بعنوان «عايزاك كده»، ثم أغان خليجية وآخرها «يا مسكين».

لقاء الخميسي اكتشفت فجأة انها تحب وتجيد الغناء وليس التمثيل، وأن موهبتها الأصلية هي الغناء، وقدمت حفلا في مكتبة الإسكندرية، ثم حفلا آخر في ساقية الصاوي، ورغم عدم نجاحها إلا انها تكوّن فرقة موسيقية.

الفنانة لقاء سويدان تألقت كممثلة وقدمت أفلاما سينمائية ومسلسلات، ولكنها أعلنت حبها للغناء وأطلقت أغنية «مش عارفة أنا ليه»، وصورتها بطريقة الڤيديو كليب، ثم عادت إلى التمثيل.

خاضت الفنانة بشرى بتجربة الغناء بعد التمثيل، حيث كانت بداية الظهور من خلال عدة أعمال تمثيلية، لتدخل عالم الغناء مع أغنية «تابت ونبط» مع المطرب محمود العسيلي.

الفنانة ياسمين رئيس لديها مسيرتها التمثيلية لكنها قررت خوض تجربة الغناء بطريقة مختلفة بعد ظهورها كعارضة أزياء في كليب «حبيتي» للمغني المهرجاني حسن شاكوش، وشاركت بغناء كلمات قليلة من الأغنية.

الفنانة روبي بدأت مشوارها مع الفن كمطربة باسم رانيا حسين، وبعدها قدمت أكثر من عمل فني كممثلة وتألقت، ثم لمعت كمطربة بأغان أثارت الجدل، وبعد ذلك تركت مجال الغناء تماما، واتجهت للتمثيل وقدمت عددا من الأعمال الناجحة، ثم جمعت بين الغناء والتمثيل.