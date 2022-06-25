أعرب السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، عن قلق موسكو من قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على الأسمدة الروسية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال أنتونوف -في تعليق نشر على قناة "تيليجرام" الخاصة بالسفارة حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- "إن تصرفات واشنطن تثير قلق بلادنا، المهتمة بتعزيز الأمن الغذائي العالمي، ومرة ​​أخرى، يبدو أن التأكيدات الأمريكية بالالتزام بتحقيق الاستقرار في سوق الصناعات الزراعية العالمية مجرد وهم".

وأضاف: "تحاول الدول الغربية إقناع المجتمع الدولي بأن القيود لا تنطبق على صادراتنا الزراعية، وفي الوقت نفسه، تتخذ خطوات تؤدي، على الأقل، إلى مزيد من الزيادات في الأسعار. نتيجة لذلك، يعاني السكان والأعمال التجارية، بما في ذلك الأمريكيين"، وشدد الدبلوماسي على أن شركات الكيماويات الروسية كانت وتعتزم أن تظل موردا موثوقا به لمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.