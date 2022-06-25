تنصح جمعية المطارات الأوروبية الرئيسية الركاب بالاستعداد هذا الصيف "للوصول مبكرًا" إلى المطارات التي يسعى بعضها للعودة إلى وتيرته السابقة بعد الأزمة الصحية، مع تشكل طوابير انتظار طويلة لإنهاء الإجراءات.

دافع المدير العام لإيه سي آي أوروبا، الفرع الأوروبي في اتحاد المطارات الدولي أوليفييه يانكوفيتش، في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد في روما عن زيادة رسوم المطارات التي تندد بها شركات الطيران، وحذر من قدرة العاملين فيها على تلبية الأهداف، بعد أن تدنت مواردهم المالية بسبب وباء كوفيد-19.

- تعاني العديد من المطارات الأوروبية مشاكل تشغيلية خطيرة، حيث ينتظر الركاب لساعات، حتى قبل الذروة في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس. ما هي رسالتك للمسافرين هذا الصيف؟ - تبذل المطارات مع شركائها، كل ما في وسعها للتعامل مع هذه المشكلة. يتسبب التعافي الأسرع (من المتوقع) مع سوق العمل الضيق جداً، في الكثير من المشكلات في نظام الطيران ككل، من المطارات إلى شركات الطيران والعاملين على الأرض، والشرطة ومراقبة الحدود...

لكن يجب التأكيد أيضًا أن النظام لم ينهر. نواجه صعوبة في بعض المطارات، وفي بعض البلدان أكثر من غيرها، لكن النظام لا يزال يعمل.

بالنسبة للمسافرين، من المهم أن يتصلوا بشركات الطيران مسبقًا لمعرفة موعد وصولهم إلى المطار، والاستعداد للوصول في وقت أبكر من المعتاد للتأكد من أن لديهم الوقت اللازم للمرور (القيام بالاجراءات)، ولا سيما إذا كان عليهم تسجيل أمتعة.

اتخذت المطارات العديد من الإجراءات وأعتقد أنها ستبدأ بإحداث تأثيرها في منتصف تموز/يوليو. سيتم تعزيز صفوف الموظفين، وإجراء إعادة هيكلة للمرافق والبنى التحتية.

ستكون هناك زحمة، واضطرابات، وفترات انتظار أطول، ولكن في الغالبية العظمى من المطارات لن يفوت الناس طائراتهم ونأمل أن يتمكن الجميع من الوصول إلى وجهته كما هو مخطط.