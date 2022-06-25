أفاد باحثون أمريكيون في قسم "جون تي ماكدونالد" لعلم الوراثة البشرية بجامعة "ميامي" الأمريكية، بالتعاون مع "معهد جون بى هوسمان لعلم الجينوم البشرى" بجامعة "ميامى ميلر" الأمريكية، بأن الطفرات الموروثة في جين ( MINAR2 ) تسبب الصمم.

ويؤثر الاختلاف الجيني في الغالب على خلايا شعر الأذن الداخلية، والتي تعد ضرورية للسمع.

ويعتقد الباحثون أن الطبيعة التقدمية لفقدان السمع، لدى بعض الأفراد المصابين وفي الفئران، يمكن أن توفر فرصًا للعلاج.

وأكد الدكتور مصطفى تيكين، الأستاذ في قسم علم الوراثة البشرية في "مؤسسة الدكتور جون .تى ماكدونالد"، أن جين (MINAR2 ) له دور رئيسي في حاسة السمع ، وهذه الطفرات الموروثة تؤدى إلى الصمم العصبي، حيث تشير النتائج إلى أنه قد تكون هذه الحالات مناسبة للتدخل بالعلاجات الجينية.