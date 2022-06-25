دفعت شركة النفط البريطانية العملاقة "بي.بي" ضرائب عن أنشطتها في بحر الشمال ببريطانيا خلال العام الماضي وذلك لأول مرة منذ ست سنوات على الأقل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الأنباء تأتي في ظل تصاعد التوتر بين صناعة النفط البريطانية والحكومة بشأن ضريبة الأرباح الاستثنائية التي قررت الحكومة فرضها على الصناعة بنسبة 25% لتمويل برامج دعم الأسر البريطانية لمساعدتها في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة.

وجاء فرض هذه الضريبة بعد أن حققت شركات الطاقة أرباحا قياسية خلال العام الماضي مستفيدة من الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت شركة "بي.بي" الموجود مقرها في لندن أنها دفعت للخزانة العامة البريطانية 3ر127 مليون دولار عن أنشطتها في بحر الشمال خلال العام الماضي، في حين كانت قد استردت فروق ضرائب بقيمة 42 مليون دولار عن أنشطة .2020

وأشارت بلومبرج إلى أن "بي.بي" مثل غيرها من شركات إنتاج النفط والغاز في بريطانيا لا تدفع غالبا ضرائب عن أنشطتها في بحر الشمال بسبب الخسائر المرتبطة بالاستثمار في حقول هذه المنطقة. كما يحصل الكثير من المنتجين العاملين فيهذه المنطقة على مزايا ضريبية بسبب تفكيك منصات نفط متقادمة في المنطقة وهو ما يعني أن هذه الشركات كانت تحصل خلال السنوات الماضية على أموال من الخزانة العامة أكثر مما تدفعه كضرائب عن أنشطتها في بحر الشمال.