تدرس الحكومة الصينية منع شركات محطات الطاقة الشمسية من نشر ألواح شمسية فقو الأراضي الزراعية في إطار تقييم الحكومة لأهمية الأمن الغذائي مقابل هدف زيادة إنتاج الطاقة النظيفة.

وذكرت شبكة "بولاريس للطاقة الشمسية" المعنية بأخبار الطاقة الشمسية في الصين عبر منصة التواصل الاجتماعي الصينية وي شات إن ثلاث وزارات صينية ومعها الإدارة الوطنية للطاقة توزع مسودة اقتراح لحظر إقامة ألواح طاقة شمسية فوق الغابات أو الأراضي الزراعية للحصول على الرأي في هذه الاقتراح.

في الوقت نفسه يسمح الاقتراح باستمرار إقامة ألواح طاقة شمسية في بعض المناطق الزراعية مثل الأراضي المستخدمة في تخزين المعدات الزراعية أو المباني. كما سيشجع المقترح على تنمية الأراضي غير المستخدم مثل مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية الضخمة المقامة في صحراء جوبي.

يأتي هذا الاقتراح على المستوى الوطني، عقب الجهود التي بذلتها حكومات الأقاليم الصينية لإبعاد مشروعات الطاقة المتجددة عن الأراضي الزراعية. وفي أوائل الشهر الحالي فرضت حكومة إقليم هينان قيودا على إقامة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي التي تعتبر "غير مستقرة" ولا تستخدم في الزراعة بشكل دائم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أوقفت حكومة إقليم شانج دونج تلقي طلبات الحصول على تراخيص لإقامة مشروعات طاقة شمسية فوق الأراضي الزراعية.

يذكر أن الصين أكبر دولة في العالم من حيث ما تسمى بالأراضي ذات الاستخدام المزدوج والتي تجمع بين ألواح الطاقة الشمسية والزراعة.