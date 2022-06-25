أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن قائمة للكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة للأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري عن فئة الكتب الخيالية والروايات وتعتمد في أغلبها على عنصري الإثارة والتشويق.

وحلت فى المركز الأول رواية "فندق نانتوكيت" لكاتبتها إلين هيلدربراند، والتي تدور حول المديرة العامة الجديدة لفندق تتعامل مع الماضي المعقد لضيوفها وموظفيها.

وفي المركز الثاني جاءت رواية "إنها تنتهي معنا" للكاتب كولن هوفر والذي يستمر فى المنافسة للأسبوع الـ 53، وتحكي الرواية عن الزوجة المعنفة التى نشأت فى بيئة منزلية قاسية وتعمل على وقف دائرة الانتهاكات، وكذلك يشارك هوفر بروايته "الحقيقة" في المركز الثالث من قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الـ 28، وتسرد وقائع لزوج يكتشف حقيقة مروعة تهز كيانه.

وللأسبوع الـ 165 تأتي "عندما يغنى لوبستر" التي جاءت هذه المرة فى المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، وتحكي المؤلفة داليا اوينز الفترة الزمنية بين الخمسينيات والستينيات، لتوضح مدى الانقسام العنصري والاجتماعي المعقد ذي الصلة بالسياسة والبيئة المعاصرة.

جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة من القائمة رواية "شركاء الربح"، للكاتب الشهير جون جريشام، والتي تدور حول ثلاث قصص مختلفة إلا أنها تشتمل على روح سردية واحدة.