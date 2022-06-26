طارق عرابي



علمت «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، أصدر قرارين وزاريين بإضافة أنواع جديدة من حليب الاطفال ومغذياته إلى قائمة المواد المدعومة بالبطاقة التموينية، حيث تضمن القراران إضافة 14 صنفا جديدا من هذه المنتجات إلى البطاقة التموينية اعتبارا من الاول من يوليو المقبل. وتضمن القرار الوزاري الذي حمل الرقم 72 لسنة 2022 إضافة 8 أصناف من حليب أطفال بريميلاك 1 وبريميلاك 2، وبريميلاك 3، وغذاء أطفال سيريال قمح مع حليب، وابتاميل



ادفانس 3، وببيلاك 3، وابتاميل



كمفورت 1 وأبتاميل كمفورت 2. أما القرار الثاني الذي حمل رقم 73 لسنة 2022 فقد تضمن إضافة حليب نيدو1، وألوما 1، وألوما 2، وألوما 3، ونان كمفورت-مرحلة 1 ونان كمفورت-مرحلة 2.