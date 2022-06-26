أعلنت شركة العقارات المتحدة عن بيع حصتها في رأسمال شركة الفنادق الكويتية إلى مجموعة عملاء إحدى الشركات الاستثمارية غير المدرجة، وذلك مقابل 180 فلسا للسهم الواحد بقيمة صفقة إجمالية بلغت 3.1 ملايين دينار، محققة بذلك ربحا قدره 1.2 مليون دينار.



وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بالشركة مازن حوا: «تأتي هذه الصفقة انسجاما مع إستراتيجية شركة العقارات المتحدة نحو إعادة تركيزها على التطوير والاستثمار في مشاريع عقارية نوعية تعزز مكانتها كمطور عقاري في الأسواق التي تعمل بها داخل الكويت وخارجها، وبما يهدف إلى تعزيز مصلحة المساهمين».



وتتمتع شركة العقارات المتحدة بخبرة واسعة في مجال التطوير العقاري من خلال مشاريعها المحلية والعالمية المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تأسست بموجب مرسوم أميري في عام 1973 وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في 1984، ليبلغ إجمالي قيمة أصولها حوالي 600 مليون دينار (1.96 مليار دولار) كما في 31 مارس 2022.



تأسست شركة الفنادق الكويتية عام 1962، حيث تتركز أنشطتها في إقامة مشاريع للضيافة من الدرجة الأولى داخل الكويت وخارجها من خلال مجموعة شركات تابعة ومتخصصة في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، وقد أدرجت شركة الفنادق الكويتية في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1984.



ويذكر أن شركة الفنادق الكويتية تتولى إدارة وتشغيل بعض الفنادق التابعة لشركة العقارات المتحدة متمثلة بفندق مارينا في الكويت، وصلالة جاردنز رزيدنسز في عمان بالإضافة إلى فندق سفير بحمدون في لبنان.