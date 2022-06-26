وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الخليج، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 73%، على تفويض مجلس الإدارة في إجراء توزيع أرباح نصف سنوية، بما يقرره المجلس على مساهمي البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتحديد وتعديل الجدول الزمني المناسب للتوزيع، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية، وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ودون المساس برأس المال المدفوع.



من جهة أخرى، انتخبت الجمعية العامة ريم عبدالله عيسى الصالح عضوا مستقلا مكملا للدورة الحالية لمجلس الإدارة، ليرتفع عدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة إلى أربعة، وبذلك تكون أول سيدة عضو مستقل في بنك الخليج.



وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، حيث يشرك البنك موظفيه بالعمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.



وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.



ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام، ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.