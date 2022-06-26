توجت مجلة ميد MEED جهود بنك الكويت الوطني المميزة في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وريادته في إثراء التجربة المصرفية الرقمية لعملائه بحلول مبتكرة بمنحه أربع جوائز، ضمن برنامج الجوائز السنوية «التميز المصرفي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022»، حيث فاز البنك بجائزتين، بينما حصل مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان على جائزتين شخصيتين، وذلك تقديرا لجهوده في قيادة فريق العمل لتحقيق إنجازات رقمية مبتكرة وتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء من خلال إطلاق خدمات مصرفية متميزة وحلول دفع متطورة. وفاز بنك الكويت الوطني بجائزتي: أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى الكويت، وأفضل بطاقة ائتمانية عن إصدار البنك بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما فاز مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، محمد العثمان بجائزتي: أفضل مصرفي مبتكر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مصرفي على صعيد الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسلم العثمان الجوائز خلال الحفل الذي أقامته المجلة في مدينة دبي يوم الخميس الماضي.



يقدم برنامج جوائز التميز المصرفي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجوائز لأفضل المؤسسات المصرفية في المنطقة تقديرا لجهودها في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتميز بالابتكار وتلبية احتياجات العملاء، ويتم تقييم ما تقدمه المؤسسات من خدمات عن طريق نخبة من الكوادر المصرفية والإدارية والمالية التي تتمتع بخبرات واسعة في الصناعة والمجالات ذات الصلة من المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال. وتعد مجلة ميد المتخصصة، التي تأسست عام 1957 إحدى المؤسسات الرائدة في عالم الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم الأخبار والتقارير والتحليلات وقواعد البيانات الاقتصادية المتخصصة. أطلق بنك الكويت الوطني وياي، أول بنك رقمي في الكويت والذي يعد أحد أبرز إنجازات البنك خلال الفترة الماضية لما يتميز به من تصميم عصري وسرعة وسهولة في فتح حساب مصرفي وإتمام كافة المعاملات المصرفية على مدار الساعة خلال دقائق دون الحاجة لزيارة فروع أو تقديم مستندات. يستهدف أول بنك رقمي في الكويت فئة الشباب التي تزيد أعمارها على 15 عاما. وقد لاقى البنك الذي يديره بالكامل فريق عمل كويتي شاب يدرك جيدا كل احتياجات أبناء جيله، قبولا كبيرا فاق التوقعات، في ظل ما يقدمه من منصة رقمية متكاملة وشاملة تلبي الاحتياجات المصرفية وفقا لأنماط الحياة العصرية لفئة الشباب. ويأتي إطلاق بنك الكويت الوطني لأول بنك رقمي في الكويت تأكيدا على استمرار قيادته لمسار التحول الرقمي، وترسيخ ريادته، ما يعكس نجاح تقديم وياي لرؤية عصرية متكاملة، تلبي احتياجات جيل الشباب. وأطلق وياي تطبيقه على متجر آبل Apple Appstore ومتجر غوغل بلاي Google Playstore حتى يتمكن العملاء من تحميل التطبيق وفتح حساب مصرفي، وذلك بعد التأكد من هوية العميل باستخدام تطبيق هويتي على الموبايل أو مطابقة البطاقة المدنية إلكترونيا. وقد فاق إقبال العملاء الشباب على فتح حساب وياي عبر الموبايل التوقعات، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، حيث قام البنك بإطلاق نسخته الأولى خلال ديسمبر 2021.



وكان بنك «وياي» قد فاز مؤخرا أيضا بجائزة أفضل الابتكارات المالية في مجال تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى العالم، وذلك ضمن الجوائز السنوية التي تقدمها مجلة غلوبل فاينانس لأفضل ابتكارات القطاع المالي للعام 2022. يأتي فوز البنك بجائزة أفضل بطاقة ائتمانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقديرا لإطلاقه بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الاستثنائية وما تقدمه من مكافآت تصل إلى استرداد نقدي حتى 1000 دينار على المشتريات من أكثر من 1000 متجر ضمن برنامج مكافآت الوطني. يمكن للعملاء اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقا لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو فئة التاجر، حيث يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية عند اختيار فئة الإنفاق وفقا لحجم الإنفاق الشهري لغاية 5% على المدفوعات الرقمية ولغاية 5% على المدفوعات لدى أجهزة نقاط البيع الدولية ولغاية 3% على المدفوعات الأخرى.



وعند تفعيل فئة التجار يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات الخاصة بشرائح محددة باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية والتي تصل إلى10% على المطاعم والاتصالات و5% على التجميل والنوادي الصحية ومحلات المجوهرات و3% على الأزياء، والمشتريات من الجمعية التعاونية والتعليم.



جوائز التميز المصرفي



أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى الكويت.



أفضل بطاقة ائتمانية عن إصدار البنك بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



توج مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية بجائزة أفضل مصرفي مبتكر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وحصد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية جائزة أفضل مصرفي على صعيد الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



العثمان أفضل مصرفي مبتكر في الشرق الأوسط



«أفضل مصرفي مبتكر» و«أفضل مصرفي في مجال تقديم الخدمات المصرفية الشخصية» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022، جائزتان حصدهما العثمان تقديرا لقيادته الناجحة، وما أحرزه من نجاحات على صعيد التحول الرقمي لبنك الكويت الوطني ونجاحه في التركيز على العملاء من فئة الشباب واستقطابهم، الأمر الذي ساهم في ترسيخ ريادة الوطني على صعيد تقديم الحلول المصرفية المبتكرة.



ومن أبرز الإنجازات التي ساهمت في تتويج العثمان بالجائزتين، إطلاق وياي أول بنك رقمي في الكويت، والذي استهدف في الأساس فئة الشباب، ما يضمن للبنك استمرار هيمنته السوقية من خلال تعاقب الأجيال في الاعتماد على ما يقدمه من خدمات مصرفية مميزة، حيث يدفع تصميم وخدمات وياي الشباب من المستخدمين إلى الاعتماد عليه كجزء أساسي من نمط حياتهم الرقمية اليومية.



إضافة إلى ذلك أشرف العثمان على إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية والتحديثات المتميزة التي تتم إضافتها إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بما يساهم في تقديم تجربة مصرفية رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء وتناسب تطلعاتهم. إضافة إلى إطلاق العديد من حلول الدفع المتطورة التي تظهر للمرة الأولى في السوق الكويتي والتي عكست الرؤية الاستباقية لتطورات الصناعة المصرفية في ظل تزايد الاعتماد عليها خلال فترة تفشي فيروس كوفيد-19.



تؤكد تلك الإنجازات والابتكارات المصرفية التي تتزاحم في وقت وجيز تبني التحول الرقمي باعتباره نهجا شاملا على مستوى كافة الأنشطة والعمليات لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك، الأمر الذي يعكس تميز نهج عمل وإدارة العثمان الذي يرتكز إلى الابتكار وتحقيق رضا العملاء.



يعتمد التميز في المقام الأول على نجاح فريق العمل، ويقود العثمان مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية التي تضم أكبر فريق عمل في الوطني والمكون من 1500 موظف.