يتقدم البنك التجاري الكويتي بالتهنئة إلى الطلبة والطالبات خريجي الثانوية للعام الدراسي 2021- 2022، واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة ومشاركة الطلاب فرحتهم بعد جد ومثابرة خلال عام دراسي شاق في ظل ظروف صعبة، يدعو البنك التجاري خريجي الثانوية لسنة 2022 لفتح حساب YOU للشباب بكل سهولة عن طريق تحميل تطبيق البنك التجاري CBK Mobile وسيقوم البنك بمكافأة أول 22 عميل بجائزة نقدية تعادل قيمة النسبة النهائية، تحت شعار حملة «نسبتك تسوى كاش».



وعن تفاصيل الجوائز والحملة، أوضحت رئيسة إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي بدور بوخمسين أن البنك بصدد تقديم جوائز لمشاركة الطلبة نجاحاتهم، وذلك تشجيعا من البنك للشباب في بداية مستقبلهم الجامعي والذي سيقودهم الى المهني، حيث سيحصل أول 22 طالبا من الطلاب الذين يقومون بفتح حساب YOU للشباب عبر التطبيق CBK mobile على هدية نقدية بالدينار الكويتي تساوي نسبة نجاحهم، حيث يصدر لهم بطاقة مسبقة الدفع مودع بها المبلغ، كما سيتأهل جميع الخريجين الذين يقومون بالانضمام لحساب YOU للشباب في الفترة من 26 يونيو حتى 30 يوليو 2022 لدخول السحب على جائزة نقدية قيمتها 2022 دينارا (رمزا لخريجي عام 2022) تمنح لفائز واحد فقط، علما بأن السحب النهائي سوف يتم في 7 أغسطس 2022. كل ما على الخريجين هو تحميل تطبيق البنك CBK Mobile وفتح حساب YOU للشباب ومشاركتنا صورة عن نسبة النجاح.