أكدت شركة وفرة للاستثمار الدولي التزامها التام بقوانين ولوائح الجهات الرقابية وبالأخص هيئة أسواق المال لاسيما وأنها معنية باستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو الأمر الذي يفرض عليها التعامل بكل شفافية وانضباطية واحترافية في إدارة أموال واستثمارات الغير. وكشفت «وفرة» أن أحدث التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة المعني بمراجعة وتحليل مدى التزام الشركات المشمولة برقابة الديوان بقواعد الحوكمة، قد أظهر تصدر الشركة قائمة التزام الشركات غير المدرجة بالبورصة والمشمولة برقابة الديوان بنسبة التزام 90.5% بقوانين ولوائح الجهات الرقابية. وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس إدارة المطابقة ومكافحة غسيل الأموال بالشركة أحمد الشرهان، على أن الشركة تعتمد مبدأ الشفافية تجاه مساهميها وعلى أعلى معايير الالتزام مع الجهات الرقابية وذلك بتعاملها مع كل الأطراف وذلك عملا بسياساتها العامة وتماشيا مع مصالحها الاستراتيجية من خلال تعزيز سبل الإفصاح. وأضاف: «استثمارك مع وفرة يتميز بالتعرف وبكل شفافية على تفاصيل ومكامن استثماراتك عبر محافظنا وصناديقنا الاستثمارية المتنوعة وأيضا اتخاذ سياسات صارمة في إدارة المخاطر لحماية أموال العملاء».