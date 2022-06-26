أشاد سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح أمس بمشاركة وفد الكويت الناجحة في مؤتمر نابولي البرلماني حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود في تعزيز الديبلوماسية الشعبية.



وقال السفير الشيخ عزام الصباح في بيان لـ«كونا» ان مشاركة وفد مجلس الأمة برئاسة النائب د.عبيد الوسمي في مؤتمر برلمان البحر المتوسط بمدينة نابولي الذي ناقش مستقبل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ساهم في تقديم رؤية الكويت في هذا المضمار البالغ الأهمية لأمن مجتمعاتنا.



وأضاف ان هذه المساهمة في مراجعة «اتفاقية باليرمو» لمواجهة التحديات المستجدة لسد الثغرات في التصدي للأنشطة الاجرامية في الفضاء الالكتروني والتغلب على العوائق الأمر الذي يمثل حرص الكويت على تعزيز العدالة الجنائية والأمن المجتمعي الشامل.



وشدد على أهمية دور الديبلوماسية الشعبية ومشاركاتها الفعالة في المحافل الدولية باعتبارها رديفا أصيلا للديبلوماسية الرسمية بما يعزز السياسة الخارجية الإيجابية للدولة.