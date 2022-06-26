أعلن مسؤول سوري خروج عدد من خطوط التوتر المتوسط ومحطتي تحويل كهربائيتين عن الخدمة جراء عاصفة مطرية عمت محافظة حماة أمس.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس عن مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة حبيب خليل قوله انه نتيجة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة التي ترافقت مع هبوب رياح شديدة في عموم المحافظة، حدثت أعطال على خطوط التوتر المتوسط ومنها المطاحن وصوران والري والرقيطه ومجبل الأسفلت وشيحه مصياف ووادي العيون ومريمين وعين حلاقيم ما تسبب بخروجها من الخدمة.



وأضاف أن ورشات الصيانة والطواقم الفنية والعمالية لدى الشركة بالتعاون مع ورشات الوحدة التشغيلية لنقل الكهرباء في المنطقة الوسطى تعمل على إصلاحها وإعادتها للخدمة بأسرع وقت ممكن.



وأشار إلى أن العاصفة تسببت في خروج محطتي شيزر والاسمنت الكهربائيتين من الخدمة واللتين تغذيان مناطق واسعة من ريف حماة الغربي، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة المحطة الأولى ولاتزال المحطة الثانية خارج الخدمة.



إلى ذلك، أكدت المديرية العامة للموانئ أن عاصفة بحرية تسببت في وفاة صياد وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين ومنشآت الاصطياف السياحية على شاطئ البحر.

وبحسب «سانا»، قال مدير عام الموانئ في وزارة النقل العميد م.البحري سامر قبرصلي إنه تم العثور على شخص متوفى عند موقع رأس ابن هانئ باللاذقية، كما تم إنقاذ شخصين كانا يصطادان وانتشال مركب غارق لمنع إعاقة حركة الملاحة.



وبين قبرصلي أن زورقا غرق في مرفأ اللاذقية وتم إنقاذ 6 بحارة كانوا على متنه، مشيرا إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط.