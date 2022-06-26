سجلت تايوان الجمعة أول حالة إصابة بجدري القرود، وهي تعود لوافد قادم من ألمانيا.



وقال تشوانج جين-هسيانج، نائب المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض في تايوان الجمعة إنهم سيخطرون منظمة الصحة العالمية بحالة الإصابة.



وفي آسيا، تم مؤخرا تسجيل إصابات بالمرض الفيروسي في سنغافورة وكوريا الجنوبية.



ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض، المصاب بجدري القرود رجل تايواني في العقد الثالث من عمره، عاد إلى الجزيرة يوم 16 يونيو بعد ستة أشهر من الدراسة في ألمانيا.



وبدأت الأعراض تظهر على الرجل يوم 20 يونيو، وشملت الحمى واحتقان الحلق وآلام العضلات، وتورم العقد الليمفاوية في الفخذ، وطفح جلدي.