عبدالكريم العبدالله



أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة الصحة إدخال خطة الإيفاد للبرامج المحلية داخل الكويت للموسم التدريبي 2022/2023 عبر النظام الآلي المتكامل في موعد أقصاه 21 يوليو المقبل.



ووضع ديوان الخدمة المدنية ضوابط لخطة الإيفاد للبرامج المحلية داخل الكويت للموسم التدريبي 2022/2023، وتنشرها «الأنباء»، وتتمثل بتحديد أسماء البرامج التدريبية المطلوبة (إدارية، فنية) حسب الاحتياجات الفعلية للجهة، فضلا عن تحديد أعداد الموظفين المطلوب تدريبهم، ونوع التدريب سواء تعاقدي أو إيفاد.



وأشارت الضوابط إلى أن الديوان طلب تحديد التكلفة المالية المتوقعة للبرامج التدريبية التعاقدية والتكلفة المتوقعة للفرد في برامج الإيفاد، على أن تكون تكلفة البرنامج متوافقة مع ما يتم طرحه في سوق التدريب المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الميزانية التي ستحدد لوزارة الصحة من قبل وزارة المالية.



ودعا الديوان في الضوابط إلى ضرورة التأكد من وجود اسم البرنامج في النظام ولن يتم استحداث أي برنامج بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لإدخال خطة الجهة.



ولفتت الضوابط إلى انه فيما يتعلق بالمؤتمرات فيجب إدراج بند مؤتمر، ملتقى، أو ورشة عمل وبحد أقصى 4 مرشحين فقط لكل بند، مع عدم إدخال أي بيانات للبرامج الخاصة بالحاسب الآلي، مع ضرورة الرجوع للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عند الحاجة لتنظيم أو الاشتراك في أي برامج في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وشدد الديوان على ضرورة الالتزام بالبرامج المدرجة، علما انه لن تتم الموافقة على أي برامج لم يتم إدراجها في الخطة التدريبية.