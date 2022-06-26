عاطف رمضان



قال م.حسين أسد من الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تصريح لـ «الأنباء»، إن هيئة الطرق قامت بإنشاء 6 جسور علوية و6 دوارات وذلك في مشروع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري الخامس إلى الطريق الدائري السادس، مضيفا أن الهيئة قامت كذلك بتجديد جميع الخدمات المتوفرة في المناطق من منطقة صباح السالم إلى مبارك الكبير، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تشمل الكهرباء والاتصالات والمياه ، وأيضا بالإضافة الى تجديد الأسفلت القائم الموجود حاليا.

ويقع المشروع ضمن حدود محافظة مبارك الكبير موازيا لطريق الفحيحيل السريع والمغرب السريع ويمتد من منطقة ضاحية صباح السالم إلى الطريق الدائري السابع بطول 9.567 كيلومترات، ويخدم المناطق السكنية منها ضاحية صباح السالم والعدان والقرين والفنيطيس والقصور وأبوفطيرة ومبارك الكبير.

من جهة أخرى، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن الهدف من هذا المشروع خدمة حركة المرور القادمة من المناطق السكنية المحاذية، ويهدف مشروع تطوير شارع الغوص إلى زيادة انسيابية حركة المرور، لافتة إلى ان شارع الغوص هو طريق شرياني بطول إجمالي 30 كيلومترا ويقع بين طريقي 40 و30 ويمتد من الدائري الخامس حتى طريق الفحيحيل الأحمدي السريع متقاطعا مع كل من الدائري الخامس والسادس والسابع.