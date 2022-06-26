أصدرت وزارة الداخلية قرارا بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته. وتضمن القرار: مادة أولى: يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (109) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه بالنص التالي: واستثناء من ذلك يجوز منح الكويتي ـ الراغب في تدريب احد من اصوله او فروعه او اقاربه من ذوي المحارم منه ـ تصريح تعليم قيادة ـ مؤقت ـ اذا كان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على اصدارها مدة 5 سنوات على الاقل، وتحدد الادارة العامة للمرور اوقات وأماكن والاشتراطات الواجب اتباعها في حال الحصول على هذا التصريح.



مادة ثانية: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.