إلغاء المحاصصة في التعيينات الحكومية واختيار الكفاءات.. وحسن اختيار الشعب لممثليه في مجلس الأمة



أشادت مجموعة النهج الوطني بمضامين خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، متقدمة بالشكر لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على نزع فتيل الأزمة السياسية، وذلك من خلال الخطاب السياسي الواضح والصريح بالتمسك بالدستور ومواده، وانتقاد أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية.



ورأت المجموعة، في بيان لها، أن الخطاب وضع خارطة طريق للمجلس الحالي عبر الحل الدستوري خلال الأشهر القليلة القادمة والعودة للأمة لكي تقرر مصيرها دون تدخل مباشر من الأسرة وليكون المجلس سيد قراراته.



وقالت: نشعر بالسعادة لفرحة النواب المعتصمين في مجلس الأمة حيث نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم كونهم ممثلين عن دوائرهم المختلفة.



وأكدت المجموعة أنه وبعد هذا الخطاب الموجه إلينا كمجتمع، نحن في مجموعة النهج الوطني نشعر بالمسؤولية تجاه القادم من الأيام، لذلك ندعو الجميع إلى التوحد خلف مشروع وطني اقتصادي تنموي يهدف للنهوض بالبلد في جميع مجالاته.



ودعت المجموعة إلى صناعة ثقافة مجتمعية جديدة عمادها الإنتاجية من خلال توجيه السلطة التنفيذية لوضع ضوابط تولي المناصب القيادية في البلد لأصحاب الكفاءات بمعايير واضحة وشفافة، والبعد عن التعيينات السياسية الخاصة بالترضيات والمحاصصة.



وشددت على أن مسؤوليتنا كمجتمع هي تقويم مسار السلطة التشريعية من خلال اختيار النواب وفق معايير خاصة بالمشروع الوطني سالف الذكر والابتعاد عن القبلية والطائفية ووضع مصلحة الوطن والمواطنين نصب أعيننا.



وجددت المجموعة شكرها وتقديرها لكل الجهود الداعية لاستقرار البلد ونهضته.