بيروت ـ عامر زين الدين

حض رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على وجود حكومة قادرة وفاعلة قياسا بالمخاطر التي تفاقم معاناة اللبنانيين، في ظل الشلل السياسي المستمر والتحديات المعيشية والاجتماعية والصحية والنقدية القاسية، التي تفرض على الجميع مقاربة استثنائية لتنفيذ الاصلاحات اللازمة تخفيفا من الأعباء على المواطنين، ومتابعة مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاتفاقات ومنها إرساء اسس الاغاثة الاجتماعية والاقتصادية».



وتطرق جنبلاط امام وفود اهلية واجتماعية وبلدية وانمائية زارته ضمن لقاءات امس السبت في قصر المختارة الى عرض ونقل معاناة المواطنين الراهنة، جراء المخاطر الحياتية في ظل استمرار ازمة المحروقات وانعكاسها على توفير مياه الشفة وغيرها، داعيا في هذا المجال الى «معالجة فورية لمشكلة نقص الفيول الذي يشغل محطات ضخ المياه، اذ يكفي تقهقر المواطنين بأزمة الكهرباء الحادة لتضاف اليها ازمة المياه على مستوى مناطق الجبل وكل لبنان، الى جانب الحاجات الانمائية المطلوبة».