قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن بداية شهر يوليو ستكون يوم الجمعة المقبل، وهذا من الأشهر الصيفية المعروفة بحرارته الشديدة، خصوصا في مناطق شمال الخليج العربي، حيث ترتفع فيه درجات الحرارة الى معدلات قياسية في العالم يندر أن تحدث في بقية مناطقه.



وأضاف: تكون درجات الحرارة العليا بين 48 و52 درجة مئوية، مشيرا الى ان شهر يوليو تنعدم فيه تماما أي فرصة لسقوط الأمطار في هذه المنطقة من الخليج العربي.



وتابع الخبير الفلكي بقوله: خلال هذا الشهر، ستقع بعض الأحداث الفلكية والأمور المناخية منها بداية نضوج العنب ودخول نوء الهقعة وتعامد الشمس على الكعبة المشرفة مع صلاة الظهر، إضافة الى أحداث أخرى بينها في الجدول التالي: