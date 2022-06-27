من منطلق المسؤولية المجتمعية وفي ظل الاتجاه نحو تزويد سوق العمل الكويتي بكوادر مدربة على أعلى مستوى، تسعى الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» إلى توعية الطلاب بما يجري في الواقع العملي حتى يكونوا على دراية وخبرة يجعلانهم على أتم الاستعداد لمواجهتها بجدارة. ومن هذا المنطلق، تقدمت الشركة الوطنية للخدمات البترولية بعرض خدماتها واستعداداتها لتلقي الراغبين في التدريب على آليات العمل، وكان هذا من خلال مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية الذي استضافته كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت مؤخرا والذي تم من خلاله التعريف بمحاور مهمة ممثلة في أهمية القطاع الخاص ودوره في تطوير وتنمية المجتمع وكذلك ماهيته وطبيعة العمل به. وأثناء التواجد بالجامعة، قامت الشركة الوطنية للخدمات البترولية بالإجابة عن التساؤلات التي طرحت من قبل الطلاب والزائرين كالسؤال عن المميزات والإيجابيات العائدة عليهم من العمل بالقطاع الخاص وكذلك بيان الفئات التي يتم استهدافها من المهندسين الشباب بالشركة فضلا عن أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي وكان ذلك من خلال فتح مجال الحوار بين الطلاب وممثلي الشركة في هذا اليوم.



وقامت الشركة الوطنية للخدمات البترولية من خلال جناحها الخاص في المعرض، ببيان سياسة التوظيف التي تسير عليها، وكذلك الفرص الوظيفية المتاحة لديها فضلا عن قيامها بتزويد الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل المتاحة لديها وبالمعلومات اللازمة عن ذلك وكان هذا من خلال تجاربها الرائدة في القطاع النفطي كونها شركة وطنية ذات ريادة في هذا المجال ولها باع طويل في أعمال خدمات أسمنت الآبار وكذلك عمليات الأنبوب الملفوف فضلا عن نظم الصحة والسلامة البيئية في مناطق العمل النفطية، كما تم تعريف الزوار بطبيعة العمل لديها، ونوعية وشروط الوظائف المتاحة وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.