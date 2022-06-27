مفرح الشمري



موسم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الصيفي حافل بالأنشطة والفعاليات وخصوصا الحفلات الغنائية، حيث ستستضيف قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية الخميس المقبل ليلة غنائية طابعها الطرب والشجن وذلك ضمن فعالية «ليال خليجية»، يحييها اثنان من الأصوات الكويتية الدافئة الأنين وفهد السالم، مع فرقة موسيقية تمزج بين فرق الباند الغربي والموسيقى الشرقية بقيادة المايسترو أحمد العود.



الليلة تتضمن باقة من أجمل الأغنيات الرومانسية الحديثة والقديمة لأشهر نجوم الخليج والعالم العربي حيث يتشارك المطربان خشبة المسرح ويؤدي كل منهما مجموعة من الأغنيات بمفرده أو في صورة دويتو يذكرنا بأجمل الدويتوهات الغنائية لنجومنا المحبوبين.



يتضمن برنامج الليلة الغنائية أروع أغاني الحب بكل حالاته من لوع وفراق ولهفة ولقاء، غناها كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية في الألفية الجديدة ومنهم على سبيل نوال وراشد الماجد ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله، بالإضافة الى الأعمال الخاصة بمطربي الحفل ومنها أعمال فهد السالم والأنين الخاصة مثل «ليه راجع» و«صورنا» و«حلم عمري» و«لوصبرت شوي».